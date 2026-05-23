ชาวไต้หวันรวมตัวใจกลางกรุงไทเป หนุนแผนเพิ่มงบฯ กลาโหมของรัฐ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงไทเป สาธารณรัฐจีน ว่า ประชาชนหลายร้อยคนรวมตัวกันในใจกลางกรุงไทเปในวันนี้ (23 พ.ค.) เพื่อสนับสนุนแผนการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของรัฐบาล หลังรัฐสภาอนุมัติงบประมาณเพียง 2 ใน 3 ของงบประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.3 ล้านล้านบาท ที่ประธานาธิบดีไล่ ชิง-เต๋อ ผู้นำไต้หวัน ร้องขอ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านซึ่งมีที่นั่งมากที่สุดในรัฐสภา ได้ผ่านร่างงบประมาณฉบับของตนเองในเดือนนี้ โดยอนุมัติเฉพาะอาวุธจากสหรัฐฯ เท่านั้น โดยให้เหตุผลว่า ข้อเสนอของรัฐบาลไม่ชัดเจน และอาจนำไปสู่การทุจริต
