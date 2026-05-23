"ณัฐพงษ์" ติง ปธ.สภาฯ รอศาลฯ ชี้ขาด พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสน ล.ก่อนบรรจุญัติ ช้าเกินไป

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรณี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้รอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาทก่อน จึงจะบรรจุญัตติได้ พร้อมระบุว่าการที่พรรคประชาชนเสนอตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตามการใช้เงิน ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ฝ่ายบริหารยังไม่ได้ใช้เงินนั้น ว่า แม้อำนาจการวินิจฉัยจะอยู่ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนเดียวก็จริง แต่เรื่องนี้ ตนและพรรคประชาชนมองว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นรีบด่วน เนื่องจากตัว พ.ร.ก. มีผลบังคับใช้ไปแล้ว และคณะรัฐมนตรีเริ่มส่งโครงการต่างๆ เข้ามากลั่นกรองผ่านคณะกรรมการของ พ.ร.ก.ชุดนี้แล้ว และต้องบอกว่าช่องทางการกลั่นกรองนี้เป็นช่องทางที่พิเศษ เพราะปกติการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีการเสนอผ่านสภาฯ เข้ามาเป็นขั้นตอน แต่เมื่อเป็น พ.ร.ก.เงินกู้นี้ออก จึงทำให้ขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ที่ฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว ฉะนั้นจึงมองไม่เห็นเหตุผลที่จะไม่ให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญขึ้นมาเพื่อติดตามการใช้งบประมาณในส่วนนี้ เว้นแต่มีเหตุผลที่ไม่อยากให้สภาฯเข้าไปตรวจสอบ