xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ เพชรบุรีเปิดงาน UNESCO Creative Cities Thailand @PHETCHABURI

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน UNESCO Creative Cities Thailand @PHETCHABURI อย่างเป็นทางการ โดยมี นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน

การจัดงานในครั้งนี้  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับการยกย่องให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative City of Gastronomy) มาตั้งแต่ปี 2564 พร้อมผลักดันศักยภาพของจังหวัดสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ