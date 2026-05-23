รองผู้ว่าฯ เพชรบุรีเปิดงาน UNESCO Creative Cities Thailand @PHETCHABURI

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน UNESCO Creative Cities Thailand @PHETCHABURI อย่างเป็นทางการ โดยมี นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน
การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับการยกย่องให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative City of Gastronomy) มาตั้งแต่ปี 2564 พร้อมผลักดันศักยภาพของจังหวัดสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
