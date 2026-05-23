บก.น.1 เร่งสรุปสำนวนคดีรถไฟชนรถเมล์ - กรมขนส่งทางรางเดินหน้าดำเนินคดีผู้กระทำผิด

ความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้า ขบวนที่ 2126 พุ่งชนรถโดยสารประจำทาง ขสมก. สาย 206 บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศก-กำแพงเพชร 7 จนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้น
วันนี้ (23 พ.ค.) พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1, พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป, พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.น.1 และ พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน พร้อมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน บก.น.1 ตามคำสั่งคดีอาญาที่ 320/2569 ของ สน.มักกะสัน ได้เรียกประชุม เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำวัน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม และรอผลการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตรายที่ 8 อย่างเป็นทางการ จากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บ 30 ราย ฝ่ายป้องกันและปราบปรามตรวจสอบพบว่า ยังคงมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 9 ราย
ขณะที่ในส่วนของการดำเนินคดี พนักงานสอบสวนยังไม่สามารถสอบปากคำผู้บาดเจ็บได้จำนวน 5 ราย เนื่องจากมีอาการสาหัส โดย 4 ราย ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู และอีก 1 ราย อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบปากคำ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบคดี พร้อมนัดหมายพยานผู้เห็นเหตุการณ์เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมแล้ว
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางราง ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษและให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างถึงที่สุดแล้วเช่นกัน
