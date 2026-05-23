รองปลัด ยธ.เปิดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน

นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ ที่อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง (ชั้น 6) จังหวัดสมุทรปราการ โดยความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมบูรณาการกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ ภาคเอกชนจำนวน 22 สถาบันเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระหนี้สินและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ที่ประชาชนไม่สามารถชำระหนี้สินได้ตามกำหนด เกิดเป็นคดีฟ้องร้องดำเนินคดี ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนจำนวนมาก กระทรวงยุติธรรมเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบอย่างยั่งยืน จึงได้จัดงาน "มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน" จังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2569 ภายใต้แนวคิด "เริ่มต้นใหม่...หนี้ลดได้" มุ่งเน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อลดการถูกฟ้องร้องคดีใหม่ งดการบังคับคดียึดทรัพย์ และสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสร้างความรู้ด้านวินัย ทางการเงิน การให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนและหลังฟ้อง และการจัดนิทรรศการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
