รบ.ชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เริ่มลงทะเบียน 25 พ.ค.นี้

วันนี้ (23 พ.ค.69) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้จัดโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน ควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าชุมชน และธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่จะเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง พลัส สามารถยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2569 ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2569
ทั้งนี้ ร้านนวด สปา ร้านทำเล็บ และร้านทำผม ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้
ทั้งนี้ ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง พลัส สามารถยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2569 ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2569
ทั้งนี้ ร้านนวด สปา ร้านทำเล็บ และร้านทำผม ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้