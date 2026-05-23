สระบุรีเริ่มโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง-ราชินี"

วันนี้ (23 พ.ค.) นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะประธานนักศึกษาหลักสูตรส่วนไม่ใช่แพทย์ ปธพ.12 (Non-MED) นำ นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา พร้อมด้วยนายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์,นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ ( 2 รองผู้ว่าฯ) นพ.ธนกร ศรัณยภิญโญ นพ.สาธารณสุข จ.สระบุรี พล.ต.ต. ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ผบก.ภ.จว.สระบุรี ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชาชัย ผกก.สภ.เมืองสระบุรี นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี เข้าให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ตลอดจนจิตอาสาต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน ที่ได้ร่วมบูรณาการแสดงพลังทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมคลินิกตรวจสุขภาพให้กับประชาชนชาว จ.สระบุรี และใกล้เคียง ตามโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 ครั้งที่ 11 ประจำปี 2569
ทั้งนี้ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันมหิตลาธิเบศร และสถาบันพระปกเกล้า โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (ปธพ.12) และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ (ปนพ.3) กำหนดจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 ครั้งที่ 11 ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2569 ณ จังหวัดสระบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และการตรวจสุขภาพจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งกำหนด สถานที่บริการ ณ โรงพยาบาลสระบุรี และศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
