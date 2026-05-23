คณะบุคคล-ภาคเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคล องค์กร และสมาคมต่างๆ เป็นเจ้าภาพ ในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
วันนี้ (23 พ.ค. 69) เวลา 10.00 น. ครอบครัววัฒนโชค วัดบางขุนเทียนกลาง โรงเรียนแสงวิทยา บริษัท แก้วมณี เมทัล จำกัด และนางสุนทรี ศรีมงคล และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จาก วัดโพธิ์ปฐมาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราษฎร์บำรุง จ.สงขลา วัดเทพหัสดินเขาผาผึ้ง วัดนครธรรม วัดหนองหอย วัดหนอตะเคียน วัดสารคุณสโมสร จ.สระแก้ว วัดโกมุทพุทธรังสี และวัดโคกเหล็ก จ.บุรีรัมย์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
จากนั้นเวลา 14.30 น. พ.ท.รักศักดิ์-นางฉลวย ประสงค์ พร้อมด้วยครอบครัวชุนเกาะและครอบครัวทิศกลาง จังหวัดลำพูน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ครอบครัวลิ้มเจริญ และวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดยมีพระสงฆ์จากวัดธาตุทอง วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส วัดบัวทอง จ.น่าน วัดกล้วย จ.นนทบุรี วัดปงป่าเอื้อง จ.เชียงใหม่ วัดศรีบุญเรือง จ.เชียงราย และวัดพรหมมังคลาราม จ.ลำพูน สวดมาติกาและสดับปกรณ์
เวลา 17.00 น. บริษัท ฟูมส์แลนด์ เซนท์ตี้ จำกัด มูลนิธิพระศรีสุทธิเวลที (ขวัญ ถิรมโน) บริษัท บีพี บิวตี้ โปรเฟสชั่นแนบ จำกัด สมาคมแม่บ้านทหารบก และมูลนิธิเหรียญสลึง เพื่อโครงการอาหารนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วัดเขาแก้ว จ.ตรัง วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา วัดชัยภูมิพิทักษ์ วัดสามัคคีอุทิศ วัดศิลาชัยภูสองชั้น จ.ชัยภูมิ วัดเต็มรักสามัคคี วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี วัดบางใหญ่ จ.สมุทรสงคราม และวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมสวดมาติกาและสดับปกรณ์
