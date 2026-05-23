DITP สั่งทูตพาณิชย์เร่งขยายตลาดผลไม้ไทย รองรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาด

นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า DITP สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออกผลไม้ของไทย ดำเนินการตามนโยบายของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยเพื่อรองรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาด โดยได้รับรายงานจาก นายนิติ ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง ถึงผลความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน โดยเฉพาะทุเรียนไทย ที่ประสบความสำเร็จ มีผู้นำเข้าสนใจสั่งซื้อทุเรียนจากไทยเพิ่มมากขึ้น
ทูตพาณิชย์แจ้งผลการดำเนินงานว่า ได้เข้าพาหารือ Mr. Su Yueyun นายกสมาคมผลไม้หูหนาน และ Mr. Li Pingfang รองผู้จัดการใหญ่ตลาดค้าส่งผลไม้หงซิง ถึงสถานการณ์การนำเข้าผลไม้ไทยมายังมลฑลหูหนาน พบว่า ช่วง ม.ค.-พ.ค.2569 มีการนำเข้าผลไม้ไทยแล้ว 150,000 ตัน ในนี้เป็นทุเรียน 70,000 ตัน และทั้งปี 2568 ที่ผ่านมา ตลาดค้าส่งผลไม้หงซิงนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศปริมาณ 1 ล้านตัน เป็นผลไม้ไทยร้อยละ 40 เป็นทุเรียน 180,000 ตัน ลำไย 100,000 ตัน มังคุด มะพร้าวและส้มโอ 100,000 ตัน
ส่วนการพบหารือกับผู้นำเข้าผลไม้ไทยรายสำคัญในตลาดหงซิง 7 ราย เพื่อหารือถึงแนวทางการขยายโอกาสตลาดผลไม้ไทยไปยังภูมิภาคจีนตอนกลางและทางตะวันตก โดยเฉพาะทุเรียน มังคุดและมะพร้าว โดยทุกรายยืนยันเป้าหมายการนำเข้าทุเรียนจากไทยในปี 2569 ได้แก่ 1. Mr. Wang Fuhua บริษัท Fruit Mate นำเข้าทุเรียนไทยปริมาณ 1,000 ตู้ 2. Mr. Bao Yong บริษัท He Jinsheng Fruit นำเข้าทุเรียนไทยปริมาณ 800 ตู้ 3. Mr. Luo Yunhui บริษัท Yunhui Fruit นำเข้าทุเรียนไทยปริมาณ 500 ตู้ 4. Ms. Li Danni บริษัท Hunan Ju Hai Xin Trading นำเข้าทุเรียนไทยปริมาณ 1,000 ตู้ 5. Mr. Lv Zhengquan บริษัท Long Yuan Trading นำเข้าทุเรียนไทยปริมาณ 1,200 ตู้ 6. Mr. Li Wenyi บริษัท Hunan Chang Nong นำเข้าทุเรียนไทยปริมาณ 900 ตู้ 7. Mrs. Zhao Fangqin บริษัท Sinkin นำเข้าทุเรียนไทยปริมาณ 1,000 ตู้
นอกจากนี้ ทูตพาณิชย์ยังได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัท Greenery Fruit ซึ่งเป็นบริษัทห่วงโซ่อุปทานผลไม้ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในมลฑลหูหนาน มีร้าน Chain Store จำนวนกว่า 1,600 สาขาทั่วจีน ถึงความร่วมมือส่งเสริมสินค้าผลไม้ไทยในมลฑลหูหนานและมลฑลใกล้เคียง โดยในปี 2569 บริษัทยืนยันเป้าหมายการนำเข้าทุเรียนไทย จำนวน 1,000 ตู้ และทุเรียนแช่แข็ง 30 ตู้
