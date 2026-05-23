"อภิสิทธิ์" นำทีมลงพื้นที่สุขุมวิท สำรวจโฆษณาชวนเสพกัญชา ก่อนเก็บข้อมูลออกนโยบายหาเสียง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค และนายสกลธี ภัททิยะ รองหัวหน้าพรรค นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ และ นายอนุชา บูรพชัยศรี ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า กทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ย่านถนนสุขุมวิท สำรวจป้ายโฆษณาเชิญชวนเสพกัญชา ลักษณะสันทนาการ เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลนำไปออกเป็นนโยบายในการหาเสียง
นายอนุชา กล่าวว่า บริเวณพื้นที่ย่านสุขุมวิท ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สิ่งที่เห็นและต้องเร่งดำเนินการคือเรื่องของกัญชา เพราะในบริเวณพื้นที่นี้ตลอดเส้นถนนสุขุมวิท มีการโฆษณาเชิญชวนใช้กัญชาในเชิงสันทนาการ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนกัญชาให้ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น ในส่วนของสันทนาการพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าจะต้องมีการควบคุม อะไรที่เกินเลยจากกฎหมายที่กำหนดไว้ ต้องเร่งดำเนินการ หลายเรื่อง กทม.สามารถดำเนินการเองได้ทั้งป้ายโฆษณา เชิญชวนรวมถึงร้านค้าที่เปิดใกล้โรงเรียนหรือวัด โดยเรื่องนี้ กทม.สามารถเข้ามาดูแลได้โดยตรง ส่วนเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ที่จะต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นเช่นกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงอื่นๆ เราก็จะต้องเป็นเจ้าภาพในการประสานงาน แต่ต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
นอกจากนี้ หากต้องการให้กรุงเทพฯเป็นเมืองเศรษฐกิจต้องไม่มอมเมาประชาชน และสร้างค่านิยมผิดๆให้แก่เยาวชน อีกทั้งกรุงเทพฯ ยังเป็นเมืองภาพลักษณ์นักท่องเที่ยว การจะมีป้ายโฆษณาร้านค้าที่เชิญชวนใช้กัญชาอย่างเสรี ต้องควบคุมไม่ให้ภาพลักษณ์เหล่านั้นออกไปในทางที่ผิด วันนี้ไม่ได้มาตรวจสอบ เพียงแค่มาดูสภาพความเป็นจริง สิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะกรุงเทพฯเป็นเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์ ดังนั้นเราจะต้องดำเนินการสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดี
