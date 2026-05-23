พท.เตรียมนำร่างแก้ไข รธน. เข้าที่ประชุม สส.พรรค 26 พ.ค.นี้ หากตรวจร่างเรียบร้อย

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย ว่า คณะทำงานของพรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะดูร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยให้เรียบร้อย ว่าจะมีแก้อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ หากเรียบร้อย วันที่ 26 พฤษภาคม จะนำร่างดังกล่าวเข้าที่ประชุม สส.พรรคเพื่อไทย เพื่อให้ร่วมลงชื่อ ซึ่งพรรคเพื่อไทยเสียงไม่พอ ขาด 26 เสียง ต้องไปขอความร่วมมือจากพรรคการเมืองทุกพรรคให้ร่วมลงชื่อ เชื่อว่า จะสามารถดำเนินการได้ แล้วจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยต่อประธานรัฐสภาในสัปดาห์หน้า หรืออย่างช้าภายในต้นสัปดาห์ถัดไป