รถบัสพนักงานพลิกคว่ำแยกไฟแดงตัดใหม่ปากพลี เจ็บรวม 19 ราย

วันนี้ (23 พ.ค.) เกิดอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานของบริษัท อมรกูล ทรานสปอร์ต เสียหลักพลิกคว่ำบนถนนทางหลวงสาย 3649 บริเวณ 3 แยกไฟแดงถนนตัดใหม่ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 19 ราย ติดอยู่ภายในตัวรถ
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยพลเมืองดีในพื้นที่ ได้เร่งนำกำลังเข้าช่วยเหลือ โดยการเปิดประตูด้านหลังรถบัสออก เพื่อเป็นช่องทางในการลำเลียงพนักงานที่ติดอยู่ภายในออกมาอย่างเร่งด่วน เบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลปากพลี จำนวน 17 ราย ส่วนอีก 2 รายที่มีอาการสาหัส ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายก
