‘ศิริกัญญา’ซัด ปธ.สภาฯ โปรดวางตัวเป็นกลาง! หยุดช่วย รบ.หนีการตรวจสอบจากสภา

นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประขาชน โพสต์ระบุว่า
“ประธานสภาโปรดวางตัวเป็นกลาง หยุดช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบจากสภา แล้วฟังดิฉันค่ะ
รัฐบาลอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 170,000 ล้าน กำลังจะเริ่มกู้ และเงินจะถึงมือประชาชนใน 8 วัน คือ วันที่ 1 มิ.ย. นี้!!!
โดยยังไม่ได้มีการซักถาม และรัฐบาลยังไม่ได้อธิบายกับสังคม ว่ากู้ไปแล้วแจกไปแล้ว จะช่วยประชาชนได้แค่ไหน ตั้งเป้าหมายอย่างไร 4 เดือนเงินเยียวยาหมดแล้วจะทำไงต่อ
แถมยังลักไก่เอาเงินกู้ไปโปะกองทุนบัตรสวัสดิการที่ต้องแจกเงินตามสิทธิ์ปกติ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ ฉีกทุกกฎ แหกทุกข้อจำกัด
แล้วจะไม่ใช่ญัตติด่วนได้ยังไง? จะให้สภาเข้ามาตรวจสอบผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอนไหน?
เมื่อไม่เป็นญัตติด่วน ต้องไปต่อคิวญัตติปกติซึ่งมีเป็นสิบญัตติแล้ว
ประธานสภายังอ้างอีกว่ารอศาล รธน.วินิจฉัยก่อน...
ในเมื่อรัฐบาลเริ่มกู้แล้วโดยไม่ได้รอศาล รธน. วินิจฉัย แล้วสภาจะรอทำไมก่อน??
ไหนจะต้องสู้กับรัฐบาลที่ไม่ยอมตั้งกมธ.วิฯ ก็เหนื่อยมากพอแล้ว ยังมาโดนบล็อกว่าไม่รีบด่วนจากประธานสภาอีก
จะปิดปากฝ่ายค้าน ช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบกันไปถึงไหน”