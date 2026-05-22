วอลโว่ฯ แจงกรณี XC60 ไฟไหม้ ยันไม่ได้เกิดจากแบตเตอรีแรงดันสูง

เพจ Volvo Car Thailand โพสต์ระบุว่า หนังสือชี้แจงจาก วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับเหตุการณ์ ไฟไหม้ Volvo XC60 Plug-in Hybrid
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ Volvo XC60 เครื่องยนต์ Plug-in Hybrid ปี 2018 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M81 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569
บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นจากภาพ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประกอบกับการสอบถามข้อมูลจากบุคคลในที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ จากข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ พบว่า สาเหตุของความร้อนหรือต้นเพลิงไม่ได้เกิดจาก บริเวณแบตเตอรี่แรงดันสูง
อย่างไรก็ดี เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ จะตรวจสอบ หาสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป โดยหากมีความคืบหน้าประการใด
บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป