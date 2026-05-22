อุตุฯ คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า

กรมอุตุนิมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (วันที่ 22 – 28 พ.ค.69)
วันที่ 23 – 24 พ.ค.69 ประเทศไทยฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย
วันที่ 25 – 28 พ.ค. 69 บริเวณด้านรับลมมรสุมของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมี #ฝนมากขึ้น และมี #ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือ และ #หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง
