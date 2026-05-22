กก.จริยธรรมฯ ซัดสื่อพาดหัวแรงหิวเอนเกจเมนต์ กรณี"ป๊อบ ปองกูล"

นายระวี ตะวันธรงค์ กรรมการจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผมเคยเขียนเรื่อง “Influencer” ที่เอายอดวิวมาก่อนความรับผิดชอบ
วันนี้คงต้องพูดถึง “สื่อ” ด้วยเหมือนกัน…
หลายสำนักข่าวกำลังเข้าใจผิดว่า
“Engege = ความสำเร็จ”
ทั้งที่ในโลกสื่อจริง ๆ
Engege อาจสร้างยอดวิวระยะสั้น
แต่ทำลาย #ความน่าเชื่อถือ ระยะยาว
และสิ่งที่หลายคนยังไม่เข้าใจคือ
สุดท้ายแล้ว “Trusted Economy” ต่างหาก ที่แปลงเป็นรายได้จริง
ไม่ใช่ยอดด่า ยอดเม้น ยอดแชร์จากความโกรธ
วันนี้สื่อจำนวนมากกำลังติดกับดัก #อัลกอริทึมเก่า !!!
พาดหัวแรงไว้ก่อน
ตัดคลิปให้คนเข้าใจผิดไว้ก่อน
โยนประเด็นครึ่งเดียวให้คนรุมไว้ก่อน
เพราะคิดเองว่า “Attention“ (อารมณ์) ทำยอดดีที่สุด
แต่ปัญหาคือ ยอดเหล่านั้นไม่ได้สร้าง “คุณค่า” ให้แบรนด์สื่อเลย
เมื่อวานได้คุยกับ Head of Google APAC
เขาเข้ามาคุยกับองค์กรวิชาชีพสื่อเพราะ ”Trust”
ส่วน Advertiser ไม่ได้อยากอยู่กับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความ toxic ถึงแม้ยังต้องการช่องที่มียอดดี
แต่เขาก็มี Safety Standard ที่ใช้เลือกแบรนด์อยู่
สิ่งที่น่ากังวลที่สุด คือการเอา AI มาใช้แบบไร้จรรยาบรรณ (ถ้าเป็นเรื่องจริง ถ้าไม่จริงก็ขอให้ระวังกัน)
ใช้ AI เรียบเรียงข่าวให้ดราม่าขึ้น
ใช้ AI สรุปข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบ
ใช้ AI ปั้นอารมณ์แทนข้อเท็จจริง
สุดท้าย “ต้นทุนการผลิตข่าว” อาจถูกลง
แต่ “ต้นทุนความเสียหายต่อสังคม” กลับสูงขึ้นแทน
สื่อบางแห่งอาจได้ยอด reach เพิ่ม
แต่กำลังเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปแบบไม่รู้ตัว
คือ “เครดิต”
เชื่อเหอะ โคตรไม่คุ้มเลยครับพี่ๆๆ
และเมื่อเครดิตพัง
ต่อให้มีคนดูเป็นล้าน
ก็ไม่ได้แปลว่า ความน่าเถือหาย รายได้ก็หดอยู่ดี
ผมคิดว่าวงการสื่อต้องเริ่มสร้างบรรทัดฐานใหม่ร่วมกันว่า
“Engege ไม่ใช่ KPI สูงสุดของวิชาชีพ”
และ “Platform ก็ไม่ได้จ่ายให้กับ Engage แบบนี้”
เพราะถ้าสื่อยังวัดความสำเร็จจากยอดดราม่า
สุดท้ายเราจะได้สังคมที่เต็มไปด้วยข่าวที่คนอยากด่า
แต่ไม่มีข่าวที่ช่วยให้คน “เข้าใจความจริงและเชื่อใจ“
และวันนั้น
สื่อจะไม่ได้ตายเพราะ AI
แต่จะตายเพราะความโลภของตัวเอง
*ในฐานะมนุษย์คนนึงที่มีบาดแผลเหมือนคนทั่วไป ของส่งกำลังใจให้คุณป๊อบ Pongkool ครับ
ระวี ตะวันธรงค์
กรรมการจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
ที่ปรึกษา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวิทยุโทรทัศน์ไทย