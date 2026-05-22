กทม.เตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ชวน ปชช.ร่วมทำดอกไม้จันทน์

วันนี้ (22 พ.ค.) นางสาวอรัญญา พรไชยะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2569 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร และผ่านระบบสื่อสารออนไลน์
ที่ประชุมได้หารือและเตรียมการในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดทำดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน การพิจารณาอนุมัติให้วัดอินทราวาสเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน รวมถึงการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุมาศ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนการจัดกิจกรรมในส่วนของกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับสำนักการศึกษา และสำนักงานเขต จะดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 3,000,000 ดอก ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ 10 แบบ เพื่อรองรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามซุ้มต่าง ๆ โดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ ขณะที่สำนักงานเขตจะจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนและจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ รวมถึงจะมีการประชาสัมพันธ์วิธีการจัดทำตามรูปแบบที่กำหนดผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ
ในส่วนของการสำรวจพื้นที่สำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ กรุงเทพมหานครได้พิจารณาสถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 95 แห่ง แบ่งเป็น ซุ้มขนาดใหญ่ 19 แห่ง ขนาดกลาง 14 แห่ง และขนาดเล็ก 62 แห่ง
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการขอจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในส่วนของกรุงเทพมหานคร และการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นต้น ซึ่งจะนำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป