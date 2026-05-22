"เทพไท"วิเคราะห์ร่าง รธน.ฉบับภูมิใจไทย มีโอกาสผ่านวาระ1 ไปได้ 1000%

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราชโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ร่างแก้ไข รธน.ฉบับภูมิใจไทย ผ่านล้าน%
หลังจากพรรคภูมิใจไทยเข้ายื่นร่างแก้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต่อนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเนื้อหาในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคภูมิใจไทยอย่างกว้างขวาง
ในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองอิสระ ได้เห็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย ที่มีความพร้อมและชิงการนำ โดยการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นพรรคการเมืองแรก จึงขอวิเคราะห์เนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับของพรรคภูมิใจไทยว่า พรรคภูมิใจไทยได้เปรียบพรรคการเมืองอื่นๆใน4ประเด็น ซึ่งศึกษาจากโมเดลร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย พบว่า
1.กำหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.จำนวน 100 คน มาจากการเลือกของรัฐสภา ตามสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง และสมาชิกวุฒิสภา ถ้าหากกำหนดให้สสร.ได้รับการคัดเลือกมาจากส่วนของพรรคการเมืองต่างๆและสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ทำให้พรรคภูมิใจไทยได้เปรียบ เพราะมีจำนวนส.ส.มากถึง 192 คน และสมาชิกวุฒิสภาหรือที่เรียกกันว่าส.ว.สายสีน้ำเงิน มีจำนวนอย่างน้อย 150 คน แค่2ส่วนนี้รวมกันแล้ว ทำให้การเมืองสีน้ำเงินได้เปรียบพรรคการเมืองอื่นๆ
2.ต้องใช้เสียงมากกึ่งหนึ่งของทั้ง 2 สภา เพื่อจะมีมติให้ผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปได้ ซึ่งข้อนี้ไม่เป็นปัญหากับร่างของพรรคภูมิใจไทยเลย เพราะลำพังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลบวกกับกลุ่มส.ว.สายสีน้ำเงิน ก็มีจำนวนเกินครึ่งของรัฐสภาได้แบบสบายๆ
3.จะต้องมีเสียง ส.ส.จากพรรคการเมืองที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลหรือส.ส.ฝ่ายค้าน เห็นชอบรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งในข้อนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย ก็จะไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกัน เพราะการใช้เสียงจำนวนร้อยละ 20 จากสมาชิกพรรคฝ่ายค้านทำได้ไม่ยาก เพราะตอนนี้มีทั้งพรรคฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายคอย ซึ่งสามารถใช้เสียงจากส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่เป็นฝ่ายคอย ได้ครบร้อยละ 20 อย่างแน่นอน
4.จะต้องมีเสียงสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน4ของจำนวนส.ว.ที่มีอยู่ สำหรับข้อนี้จากเดิมส.ว.ต้องการให้มีเสียงจำนวน 1 ใน 3 ของ ส.ว. และฝ่าย ส.ส.ต้องการ 1 ใน 5 พรรคภูมิใจไทยจึงอ้างพบกันครึ่งทาง ใช้จำนวน 1 ใน 4 ของจำนวน ส.ว.ที่มีอยู่ คือประมาณ 50 คน ซึ่งข้อนี้ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคภูมิใจไทย
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย มีความพร้อมและมีความเป็นไปได้มากที่สุด ลำดับต่อไปต้องพิจารณาเนื้อหาสาระของพรรคการเมืองอื่นๆ ที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาประกบ เช่น ร่างของพรรคประชาชน ร่างของพรรคเพื่อไทย ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อจะดูว่าแต่ละร่างมีเนื้อหาสาระอย่างไร และมีโอกาสจะผ่านเสียงสนับสนุนในวาระ1ได้หรือไม่
แต่ที่แน่นอนคือ ร่างฉบับของพรรคภูมิใจไทย มีโอกาสผ่านในวาระ1ไปได้ 1000%