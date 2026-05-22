จีนยืนยันไม่เคยห้ามบริษัทเทคโนโลยีรับเงินลงทุนจากต่างชาติ

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจสูงสุดของจีน ยืนยันว่า การเปิดประเทศเป็นนโยบายพื้นฐานของรัฐบาลจีน และจีนไม่เคยบังคับให้บริษัทเทคโนโลยีจีนปฏิเสธการลงทุนจากต่างประเทศ
หลี่ เฉา โฆษกของ NDRC แถลงข่าวในวันนี้ (22 พ.ค.) ว่า จีนสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของจีนเข้าร่วมเครือข่ายนวัตกรรมระดับโลก พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า หลี่ เน้นย้ำว่า การลงทุนจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของจีน และต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงหรือผลประโยชน์ของชาติ
หลี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จีนจะยังคงดำเนินการตามกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมต่อไป