เตือนแรงงานผิด กม.ในมาเลเซียเช็กสถานะ หลัง รบ.ขยายเวลาส่งกลับโดยสมัครใจอีก 1 ปี

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้รายงานว่า ทางการมาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินโครงการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศ (Migrant Repatriation Programme 2.0) ออกไปอีก 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570 สืบเนื่องจากการประเมินผลโครงการในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างสูง มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 254,186 คน จาก 112 ประเทศ ส่งผลให้จำนวนคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในประเทศลดลงนั้น
พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้เข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครใจภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นจากการดำเนินคดี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าปรับตามประเภทความผิด ได้แก่
- กรณีเข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง หรืออยู่เกินกำหนด ค่าปรับ 500 ริงกิต
- กรณีละเมิดเงื่อนไขของใบอนุญาต (Pass) ค่าปรับ 300 ริงกิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับ Special Pass จำนวน 20 ริงกิต
กระทรวงแรงงานจึงขอแจ้งไปยังแรงงานไทยที่เข้าไปทำงานโดยไม่ถูกกฎหมาย เร่งดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อจะได้มีโอกาสกลับมาบ้าน และไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี อีกทั้งยังเป็นโอกาสของตนเองที่สามารถไปทำงานอื่นได้ต่อไป