ททท.เตรียมจัด Amazing Thailand Grand Sale ดันยอดใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกลางปี

น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมจัดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026 พร้อมมอบส่วนลด และสิทธิพิเศษ ทั้งในเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นช่วง Green Season
โดยมีพื้นที่หลักในการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี (พัทยา) เชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต และสงขลา (หาดใหญ่) เพื่อเร่งกระตุ้นการใช้จ่าย และตอบโจทย์แคมเปญ "Unforgettable Experience" ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ควบคู่กับการผลักดันเสน่ห์ไทยผ่านสินค้าแบรนด์ไทย และสนับสนุนนักออกแบบไทย ครอบคลุมสินค้าแฟชั่น งานคราฟต์ เครื่องประดับ และสินค้ารักษ์โลกจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ ด้วยคุณภาพระดับพรีเมียมที่เข้าถึงได้
สำหรับโครงการนี้ มีพันธมิตรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 100 ราย ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย และการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งตลาดระยะใกล้ และตลาดระยะไกลที่เติบโตดี
ทั้งนี้ จากข้อมูลผลการดำเนินโครงการ Amazing Thailand Grand Sale ปี 2568 พบว่ามีรายได้หมุนเวียนระหว่างดำเนินโครงการฯ กว่า 700 ล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อโครงการ 92.92% และมีความต้องการบอกต่อถึงกิจกรรมโครงการฯ 98.67% ขณะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร่วมโครงการฯ 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน และอินเดีย
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถิติในปี 2566-2567 นักท่องเที่ยวต่างชาติ มีการใช้จ่ายด้านช้อปปิ้ง และของที่ระลึก อยู่ที่สัดส่วน 15-20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งเป็นอันดับ 3 รองจากค่าที่พัก และค่าอาหาร-เครื่องดื่ม โดยตลาดหลักที่มีกำลังซื้อสูงสุด ได้แก่ จีน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลี และฮ่องกง ตามลำดับ