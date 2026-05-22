กยศ.แจ้งนายจ้างเริ่มหักเงินเดือนผู้กู้เพื่อจ่ายคืนกองทุนฯ ตั้งแต่ พ.ค.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งว่า ขณะนี้ กยศ. ได้จัดส่งหนังสือแจ้งองค์กรนายจ้างที่มีพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่ง ให้เริ่มหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืน กยศ. ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) ซึ่งเริ่มดำเนินการหักเงินเดือน และนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป โดยขอให้ดำเนินการนำส่งเงินภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 และนำส่งเงินครั้งถัดไปภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีภาระหนี้ค้างชำระ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือน ขอให้ชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย กยศ. ขอเชิญองค์กรนายจ้าง ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อศึกษารายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการใช้งานระบบ e-PaySLF ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th และหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางไลน์บัญชีทางการ "กยศ.องค์กรนายจ้าง"
กยศ. ขอขอบคุณองค์กรนายจ้างทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือในการหักเงินเดือน และนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อทุนหมุนเวียน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน และนักศึกษา รุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน