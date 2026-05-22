เคาะ! เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย. ใช้กติกาและรูปแบบเดิม

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม ว่า มีการเคาะวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 ซึ่งจะมีใช้กติกาและรูปแบบการเลือกตั้งเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
นายจุลพันธ์ ย้ำว่า การกำหนดวันเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. 2564 และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด คณะกรรมการได้มีการกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากขึ้นเป็น 45 วัน และจะมีการจัดหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอ ซึ่งเปลี่ยนจากเดิมที่มีเพียงระดับจังหวัดเท่านั้น
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิหรือรับสมัครเลือกตั้งได้ตามรายละเอียดนี้
1. การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการเลือกผู้แทนไปดูแลสิทธิประโยชน์และกองทุนของพวกเรา พี่น้องนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2569 ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่
- เว็บไซต์ www.sso.go.th (ตลอด 24 ชั่วโมง) สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน
- แอปพลิเคชัน SSO Plus (ตลอด 24 ชั่วโมง) เฉพาะผู้ประกันตน
- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาหรือพื้นที่ สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน โดยมีเวลาทำการดังนี้
วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 2569 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ 1 – 15 ก.ค. 2569 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ sso.go.th, แอปพลิเคชัน SSO Plus และ ณ สำนักงานประกันสังคมฯ
2. การสมัครรับเลือกตั้ง (เป็นตัวแทนบอร์ด) สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนเข้าไปขับเคลื่อนระบบประกันสังคม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2569 ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขประจำตัว วันที่ 19 สิงหาคม 2569