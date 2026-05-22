ผบช.น.เรียกประชุม 28 สน.ที่มีจุดตัดรถไฟ กำหนดมาตรการป้องกันปัญหาซ้ำรอย

พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว หลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศก-ดินแดง โดยมีหน่วยงานด้านคมนาคมและการขนส่งเข้าร่วมประชุม ทั้งกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางราง สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร รวมถึงสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม 28 สน. ครอบคลุม 58 จุดตัดทั่วกรุงเทพมหานคร
แยกเป็น บก.น.1. มีจุดตัดทางรถไฟ 14 จุด ได้แก่ สน.นางเลิ้ง 1 จุด สน.ดุสิต 4 จุด สน.ดินแดง 1 จุด สน.พญาไท 3 จุด สน.มักกะสัน 5 จุด
บก.น.2 มีจุดตัดทางรถไฟ 15 จุด ได้แก่ สน.เตาปูน 3 จุด สน.ประชาชื่น 3 จุด สน.ดอนเมือง 3 จุด สน.ทุ่งสองห้อง 4 จุด สน.บางซื่อ 2 จุด, บก.น.3 มีจุดตัดทางรถไฟ 4 จุด ได้แก่ สน.ลาดกระบัง 1 จุด สน จระเข้น้อย 3 จุด, บก.น.4 มีจุดตัดทางรถไฟ 3 จุด ได้แก่ สน.ประเวศ 2 จุด สน.หัวหมาก 1 จุด, บก.น.5 มีจุดตัดทางรถไฟ 7 จุด ได้แก่ สน.ท่าเรือ 2 จุด สน.พระขโนง 1 จุด สน.คลองตัน 1 จุด สน.ทุ่งมหาเมฆ 2 จุด สน.ลุมพินี 1 จุด, บก.น.7 มีจุดตัดทางรถไฟ 6 จุด ได้แก่ สน.ตลิ่งขัน 2 จุด สน.บางกอกน้อย 1 จุด สน.ธรรมศาลา 2 จุด สน.บางพลัด 1 จุด, บก.น.8 มีจุดตัดทางรถไฟ 2 จุด ได้แก่ สน.ตลาดพลู 1 จุด สน.บางยี่เรือ 1 จุด, บก.น.9 มีจุดตัดทางรถไฟ 7 จุด ได้แก่ สน.ท่าข้าม 3 จุด สน.บางขุนเทียน 2 จุด และ สน.แสมดำ 2 จุด
ส่วน บก.น.6 ไม่มีจุดตัดทางรถไฟ