"โสภณ" มอบนโยบาย "ตำรวจรัฐสภา" ลั่น! ต้องมีศักดิ์ศรี

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา สำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะ สำนักการคลัง และงบประมาณ โดยนายโสภณ กล่าวว่า การเป็นข้าราชการรัฐสภา เกียรติและศักดิ์ศรีไม่ได้แพ้ข้าราชการส่วนอื่น ปัจจุบันสภากำลังพัฒนา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมเปลี่ยน ตนได้ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาระเบียบข้าราชการรัฐสภาที่ไม่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและเพื่อให้ทำงานอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
สำหรับข้าราชการตำรวจรัฐสภาต้องทำตัวให้เหมือนตำรวจ ต้องฝึกอบรมการทำหน้าที่อยู่เสมอ ต้องให้ความสำคัญเรื่องการรักษาความปลอดภัยในทุกด้าน พร้อมยกตัวอย่างว่า ตั้งแต่เป็น สส. จนถึงทุกวันนี้ เมื่อประธานสภาเชิญ สส.ออกจากห้องประชุม ไม่มีตำรวจสภาคนไหนกล้าอุ้มสมาชิกออกจากห้องประชุมเลยสักครั้ง
ภายหลังการมอบนโยบาย นายโสภณ ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ได้เชิญเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. มาตรวจปัสสาวะ ตำรวจสภาและพนักงานขับรถของสภา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเรื่องความมั่นคง