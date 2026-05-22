พระปกเกล้าโพลเผย คนกรุง 85.9% จะไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้า (KPI Poll) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "เลือกตั้ง กทม. 69: ความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ และ ความคาดหวังต่อ ส.ก. ชุดใหม่" ระหว่างวันที่ 8 -11 พฤษภาคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายตามพื้นที่เขตทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,600 ตัวอย่าง
จากผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.9 ระบุ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างแน่นอน ขณะที่ร้อยละ 9.2 ระบุ น่าจะไป/ยังไม่แน่ใจ และ ร้อยละ 4.9 ระบุ น่าจะไม่ไป/ไม่ไปอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 49.2 ระบุ ค่อนข้างมาก/มากที่สุด ใกล้เคียงกับ ร้อยละ 48.3 ที่ระบุว่า น้อยที่สุด/ค่อนข้างน้อย ขณะที่ร้อยละ 2.5 ระบุ ไม่ได้ติดตามเลย
เมื่อคำถามว่า ถ้าจะเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ท่านให้ความสำคัญกับคุณลักษณะใดมากที่สุด ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.4 ระบุ รู้ปัญหาในพื้นที่จริง ร้อยละ 21.3 ระบุ ประสานงานเก่ง แก้ปัญหาในพื้นที่ได้ ร้อยละ 19.3 ระบุ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และร้อยละ 13.3 ระบุ เข้าถึงประชาชนง่าย ขณะที่ร้อยละ 9.5 ระบุ กล้าตรวจสอบและสะท้อนปัญหา ร้อยละ 6.5 ระบุ มีผลงานหรือประสบการณ์ในพื้นที่ ร้อยละ 3.4 ระบุ สังกัดพรรคการเมืองที่น่าเชื่อถือ และ ร้อยละ 0.3 ระบุ อื่นๆ
เมื่อพิจารณาตามพื้นที่เขตชั้นของกรุงเทพมหานคร ว่า ถ้าจะเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ท่านให้ความสำคัญกับคุณลักษณะใดมากที่สุด พบว่า เขตชั้นนอก "รู้ปัญหาในพื้นที่จริง" ร้อยละ 30.7 "ประสานงานเก่ง แก้ปัญหาในพื้นที่ได้" ร้อยละ 22.9 "ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้" ร้อยละ 13.3 "เข้าถึงประชาชนง่าย" ร้อยละ 12.2 "กล้าตรวจสอบและสะท้อนปัญหา" ร้อยละ 9.9 "มีผลงานหรือประสบการณ์ในพื้นที่" ร้อยละ 7.8 "สังกัดพรรคการเมืองที่น่าเชื่อถือ" ร้อยละ 2.9, และ อื่น ๆ ร้อยละ 0.3
ส่วนเขตชั้นกลาง "รู้ปัญหาในพื้นที่จริง" ร้อยละ 29.3 "ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้" ร้อยละ 22.2 "ประสานงานเก่ง แก้ปัญหาในพื้นที่ได้" ร้อยละ 19.6 "เข้าถึงประชาชนง่าย" ร้อยละ 10.1 "กล้าตรวจสอบและสะท้อนปัญหา" ร้อยละ 8.7 "มีผลงานหรือประสบการณ์ในพื้นที่" ร้อยละ 7.1 "สังกัดพรรคการเมืองที่น่าเชื่อถือ" ร้อยละ 2.3 และ อื่น ๆ ร้อยละ 0.7
ขณะที่เขตชั้นใน "รู้ปัญหาในพื้นที่จริง" ร้อยละ 21.1 "ประสานงานเก่ง แก้ปัญหาในพื้นที่ได้" ร้อยละ 21.7 "ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้" ร้อยละ 20.3 "เข้าถึงประชาชนง่าย" ร้อยละ 16.9 "กล้าตรวจสอบและสะท้อนปัญหา" ร้อยละ 10.0 "มีผลงานหรือประสบการณ์ในพื้นที่" ร้อยละ 5.2 "สังกัดพรรคการเมืองที่น่าเชื่อถือ" ร้อยละ 4.8