"ภราดร" เชื่อลงทะเบียน "ไทยช่วยไทยพลัส" จันทร์นี้ แอปฯ ไม่ล่ม

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส" ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคมนี้ ว่า บัตรคนละครึ่งเดิม (ไทยช่วยไทยพลัส) เป็นการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบ ครั้งที่ผ่านมาการลงทะเบียนเป็นไปด้วยดี และเชื่อว่าธนาคารกรุงไทย เคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้ง ดังนั้น การลงทะเบียนในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ น่าจะราบรื่น และการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ
เมื่อถามว่าการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐ จะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรม เข้าไปเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมวันนี้หรือไม่ เนื่องจากรัฐบาลพยายามเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อยู่แล้ว นายภราดร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดเนื้อหาสาระ แต่รัฐบาลมีการผลักดันอยู่ตลอด โดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยได้เน้นย้ำเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ขณะนี้หลายหน่วยงานเริ่มที่จะดำเนินการแล้ว และจะนำข้อมูลไปให้ภาครัฐนำไปใช้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการ