ราคาทองเปิดทรงตัว [+0] รูปพรรณขายออก 70,800 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.03 น. ราคาทองทรงตัว ไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดวานนี้

ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 69,800 บาท ขายออกบาทละ 70,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 68,401.92 บาท ขายออกบาทละ 70,800 บาท