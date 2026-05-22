กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 19.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบางคอแหลม 29.7 มคก./ลบ.ม.
2. เขตลาดกระบัง 28.3 มคก./ลบ.ม.
3. เขตยานนาวา 26.9 มคก./ลบ.ม.
4. เขตประเวศ 26.5 มคก./ลบ.ม.
5. เขตสัมพันธวงศ์ 22.9 มคก./ลบ.ม.
6. เขตบางขุนเทียน 22.8 มคก./ลบ.ม.
7. เขตหลักสี่ 22.8 มคก./ลบ.ม.
8. เขตหนองจอก 22.4 มคก./ลบ.ม.
9. เขตคันนายาว 22 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางพลัด 22 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางเขน 21.7 มคก./ลบ.ม.
12. เขตราชเทวี 21.6 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 18.4 - 22.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 15 - 28.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 12.4 - 22.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 12.9 - 29.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 13.7 - 22 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 14 - 22.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี