เอกวาดอร์จับ 3 คนไทย ลอบขนอิกัวนาทะเลจากหมู่เกาะกาลาปาโกส

เฟซบุ๊ก "Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador" ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และการเปลี่ยนผ่านทางนิเวศวิทยาแห่งประเทศเอกวาดอร์ ออกแถลงการณ์ว่า ภายใต้กรอบการตรวจสอบและเฝ้าระวังตามปกติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอกวาดอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ โฮเซ โฮอากิน เด โอลเมโด ได้มีการตรวจพบกรณีต้องสงสัยลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับอิกัวนาทะเลจำนวน 12 ตัว ที่มีต้นทางมาจากหมู่เกาะกาลาปาโกส
การดำเนินงานเมื่อคืนวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมตัวพลเมืองสัญชาติไทยจำนวน 3 คน ในข้อหาทำความผิดซึ่งหน้า โดยในขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ในระหว่างที่กระบวนการสืบสวนสอบสวนกำลังดำเนินต่อไป
ล่าสุด ที่จังหวัดกวายัส (Guayas) ศาลได้มีคำสั่งควบคุมตัวชั่วคราว พลเมืองสัญชาติไทยจำนวน 3 คน จากกรณีต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอิกัวนาทะเลจำนวน 12 ตัว ที่มีต้นทางมาจากหมู่เกาะกาลาปาโกส ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อพืชพรรณและสัตว์ป่า ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 247 อนุมาตรา 2 ของประมวลกฎหมายอาญาแบบบูรณาการของเอกวาดอร์ (COIP)
ในฐานะมาตรการคุ้มครองชั่วคราว อำนาจตุลาการได้สั่งให้มีการควบคุมตัวชั่วคราวในระหว่างที่กระบวนการไต่สวนของอัยการ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดในกระบวนการทางอาญา
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว ทางอัยการและหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะยื่นพยานหลักฐานต่อผู้พิพากษา เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหา และร้องขอให้ลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อการกระทำความผิดที่มุ่งร้ายต่อหนึ่งในสายพันธุ์สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์และได้รับการคุ้มครองมากที่สุดของหมู่เกาะกาลาปาโกส