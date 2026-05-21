ปลัดคลังโต้เฟกนิวส์! ย้ำชัด ไร้แผนควบรวม KTB-TTB

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเรื่องการควบรวมระหว่าง ธนาคารกรุงไทย กับ ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) นั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยเรื่องนี้ทั้งในส่วนของธนาคารกรุงไทย และผู้บริหาร ttb ได้ออกมาปฏิเสธชัดเจนแล้ว ดังนั้นเห็นว่าเรื่องนี้ควรจบได้แล้ว และไม่ทราบว่าผู้ที่จงใจปล่อยข่าวมีวัตถุประสงค์อะไร
นายลวรณ ย้ำว่า แผนธุรกิจของธนาคารกรุงไทยใน 5 ปีนี้ที่ตนดู ไม่มีเรื่องที่ธนาคารกรุงไทย จะไปควบรวมกับ ttb และเป็นไปไม่ได้ ที่จะมีเรื่องนี้แล้วประธานกรุงไทยจะไม่รู้เรื่อง