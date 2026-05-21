รอง ผบช.น.สั่งทำภาพย้อนหลังเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ "ช็อตต่อช็อต"

พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) พร้อมด้วยพ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง ผบก.น.1, พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน ได้ประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีรถไฟบรรทุกสินค้าที่พุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 206 บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกมักกะสัน ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์
โดยภายหลังการประชุม พ.ต.อ.กัมพลฯ รอง ผบก.น.1 ได้เปิดเผยว่า ทางรอง ผบช.น. ได้รับฟังผลการจำลองสถานการณ์เมื่อวานนี้ และมีข้อแนะนำเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการทำภาพตัดต่อย้อนหลัง 10 นาที แบบช็อตต่อช็อต ใน 3 ส่วนหลัก คือ ขบวนรถไฟ พนักงานควบคุมไม้กั้น และเส้นทางของรถเมล์ รวมถึงรถต่างๆ ในที่เกิดเหตุ เพื่อความครบถ้วนแม่นยำ
ส่วนประเด็นเรื่องน้ำหนักรถไฟบรรทุกสินค้าที่อาจส่งผลต่อการเบรกนั้น พ.ต.อ.กัมพล ชี้แจงว่า การจำลองเหตุการณ์เมื่อวานนี้ไม่ได้เน้นเรื่องน้ำหนักหรือระยะเบรก เนื่องจากเป็นรถคนละประเภทกัน และตำรวจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่จะชี้ขาดเรื่องนี้ได้ ต้องรอผลจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางมายืนยัน ซึ่งการจำลองเมื่อวานนี้เป็นการเน้นดูภาพรวมสภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์การมองเห็น และการทำงานของอุปกรณ์สัญญาณเตือนต่างๆ ซึ่งจากการตรวจสอบของทีมสืบสวนพบว่า สัญญาณไฟสีขาว 5 ดวง (ซึ่งหมายถึงทางข้างหน้าปลอดภัย หากไม่ปลอดภัยสัญญาณนี้จะไม่แสดง) สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลเกินกว่า 1 กิโลเมตร โดยหลังจากนี้จะนำภาพมาแกะรอยเทียบนาทีต่อนาทีกับเหตุการณ์จริง หากพบว่ายังไม่เพียงพออาจจะต้องมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มอีกรอบ
ในส่วนของความคืบหน้าด้านการสอบสวน ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่อ่านแถบวัดความเร็วรถไฟ หรือ "กล่องดำ" ได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ รอง ผบช.น. ได้สั่งการให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลัง เพื่อดูพฤติกรรมของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในช่องรางรถไฟขณะเกิดเหตุ ว่ารถแต่ละคันขับเข้ามาจอดอยู่อย่างไรก่อนหน้านั้น ไม่ใช่ดูแค่ตอนที่รถจอดนิ่ง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งเบื้องต้นตำรวจสามารถพิสูจน์ทราบผู้ครอบครองรถยนต์ได้แล้ว 3 คัน ส่วนกรณีคนขับรถเมล์สาย 206 ยืนยันว่าได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว แต่ขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ปัจจุบันยังมีร่างผู้เสียชีวิตอีก 1 ราย ที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ญาติหรือผู้ที่รู้จักใกล้ชิดที่แจ้งหายหรือติดต่อไม่ได้ ให้มาติดต่อตรวจเปรียบเทียบอัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ