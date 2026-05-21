"เต้ มงคลกิตติ์" เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ลั่น! 2 เดือนน้ำคลองแสนแสบดื่มได้

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้ เปิดตัวนายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนาม "กลุ่มกรุงเทพบินได้" พร้อมเปิดตัวทีมรองผู้ว่าฯ ชูสโลแกน "กรุงเทพฯ เมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย แข็งแรง" โดยเลือกท่าเรือคลองแสนแสบเป็นสถานที่เปิดตัว เนื่องจากนโยบายที่เป็นจุดขาย คือทำคลองแสนแสบ 47.5 กม. ให้ดื่มได้ โดยจะแบ่งเป็น 3 ระยะ หากได้โอกาส เดือนแรกจะเริ่มกรองคลองแสนแสบระยะ 2 กิโลเมตร ให้ดื่มได้ทันที ผ่านขั้นตอนแรกดักขยะและไขมัน จากนั้นจะเริ่มเติมสารชีวภาพ กรองสารเคมีโลหะหนัก ใช้ระบบ RO และสุดท้ายใช้แสง UV ฆ่าเชื้อให้ดื่มได้ พร้อมพัฒนาคลองแสนแสบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนคลองในประเทศเกาหลีใต้
อีกนโยบายที่ทำได้ทันทีคือ นำเข้ารถยนต์บินได้ ให้ราชการ และเอกชน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1,000 คัน/ปี งบ กทม. 500 ล้านบาท เอกชน 500 ล้านบาท ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด
นอกจากนี้ มีนโยบายเพิ่มเงินโบนัสสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กทม. 10%ต่อเดือน กรณีวิดพื้น แอโรบิค ฟิตเนส ค่า BMI เอว LDL เป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับคน กทม. วิดพื้น แอโรบิค ฟิตเนส ค่า BMI เอว LDL เป็นไปตามมาตรฐาน ได้ส่วนลดภาษีน้ำมันท้องถิ่น
นอกจากนี้ มีโครงการ "นวด สปา คนละครึ่ง" วงเงิน 3,700 ล้านบาทต่อปี กระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้านค่าครองชีพ มีนโยบายค้ำประกันเงินกู้ ให้หาบเร่ แผงลอย ดอกเบี้ยต่ำ 20,000 ราย รายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี ใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนกลุ่มแท๊กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ ตุ๊กตุ๊ก ดอกเบี้ยต่ำ 150,000 ราย รายละ 50,000 บาท รวม 7,500 ล้านบาทต่อปี
ด้านการศึกษา สนับสนุนส่งนักวิทยาศาสตร์ด้านตัดต่อพันธุกรรม ร่วมกับต่างประเทศ สร้างสัตว์ดึกดำบรรพ์คล้ายไดโนเสาร์ ลักษณะสร้างสวนสัตว์ดึกดำบรรพ์ สร้างความเรียนรู้ให้เด็กไทย
นายมงคลกิตติ์ ยอมรับว่า กลุ่มเป้าหมายของตนในครั้งนี้คือเด็ก Gen z ซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งถึง 1,700,000 คน โดยเชื่อว่าเด็กพวกนี้จะนำนโยบายของตนไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยเลือกด้วย
ทั้งนี้ นายมงคลกิตติ์ ได้นำทีมไปพิสูจน์ดูน้ำในคลองแสนแสบ พร้อมตักขึ้นมาเทียบกับน้ำบรรจุดขวด พร้อมให้คำมั่นว่า หากได้โอกาสจะทำให้น้ำในคลองแสนแสบดื่มได้ภายในสองเดือน