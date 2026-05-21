"อนุทิน" ยันไม่เกี่ยวที่ดินเขากระโดง แจงแค่มีชื่อในทะเบียนบ้านเพื่อลงการเมือง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามเอกสาร ให้ไปดูในเอกสาร ยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้น พร้อมย้ำว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว ที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ได้บัญญัติว่าการเป็น สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ต้องมีภูมิลำเนาในเขตนั้นด้วย ซึ่งตอนนั้นตนเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้ว แม้จะอยู่ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ต้องมีการเตรียมการให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ เมื่อได้รับความไว้วางใจจากชาวบุรีรัมย์ เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาททางการเมือง ได้บริหารราชการแผ่นดิน ตนอยู่ที่นั่นมาระยะหนึ่ง ใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวบุรีรัมย์ ไปไหนมาไหนตนก็บอกว่าเป็นคนบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง การที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของตน ไม่ได้ผิดกฎหมาย ไม่ได้ผิดศีลธรรม และไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใดๆ