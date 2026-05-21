กรมส่งเสริมเกษตรร่วมตลาดไทผลักดันผลไม้ตะวันออก-ผลไม้ไทยสู่ตลาดกลาง

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับ บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงผลไม้ภาคตะวันออกและผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตสู่ตลาดกลาง ในเทศกาล มหัศจรรย์ผลไม้ไทย 2026 ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้มีการระบายผลผลิตจากแหล่งผลิต พร้อมทั้งกระตุ้นการบริโภคผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง มะพร้าว สับปะรด แตงโม โดยมุ่งเน้นการชูอัตลักษณ์และคัดสรรผลไม้ไทยคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรงสู่ตลาดกลางและส่งต่อไปยังเครือข่ายผู้บริโภค
กิจกรรมนี้ มีการจัดสรรพื้นที่พิเศษให้แก่เกษตรกรจากจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้นำผลไม้เข้ามาจำหน่ายในรูปแบบเปิดท้ายขายของ (วันละ 5 คัน) ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม (1 – 31 พฤษภาคม 2569) โดยทางตลาดไทได้ยกเว้นค่าทำการค้าบนลานให้แก่เกษตรกรในโครงการทั้งหมด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าคอยประสานงานเชื่อมโยงตลาดกับผู้ค้าผลไม้ฤดูกาล รวมถึงทำการประชาสัมพันธ์สินค้าไปยังกลุ่มผู้ซื้อต่าง ๆ ตลอดจนกวดขันดูแลและเฝ้าระวังเรื่องการปนเปื้อนสารเคมีเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวด
