"บิ๊กต่าย" เตรียมเดินหน้าปราบนอมินีอีกรอบ ยันรับไม่ได้ให้ต่างด้าวครองแผ่นดินไทย

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามนอมินี ว่า ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบนโยบายและแนวทางให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. เพราะมีข้อมูลมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 แล้ว เก็บเป็นฐานข้อมูลมา ได้คุยกันและรายงานกันมาตลอด จนมาถึงจุดหนึ่ง ซึ่งแผ่นดินไทยจะให้คนอื่นมาถือครองได้อย่างไร ถ้าถือครองโดยความชอบธรรมและถูกกฎหมาย เราเป็นเจ้าพนักงานที่ต้องบังคับใช้กฎหมายคงต้องว่ากันไปตามกฎหมาย แต่กรณีที่คนต่างด้าวเข้ามา หลบหนีเข้ามาทำงาน หรือแม้กระทั่งการใช้เทคนิคหลบหลีกกฎหมาย แล้วมาถือครองธุรกิจ หรือถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆ เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ ซึ่งเริ่มปฏิบัติการไปแล้วรอบแรก ที่เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี
นอกจากนี้ อีกไม่นานจะมีปฏิบัติการอีกรอบหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดอยู่ในฐานข้อมูลที่มี อย่างครั้งที่แล้วออกหมายจับไป 3 ราย จับมาได้ 2 ราย หลบหนีไป 1 ราย ซึ่ง 2 ราย ที่จับมาพบความผิดปกติในเรื่องการจดทะเบียนบริษัทและได้เก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เอกสาร บัญชีการเงิน จากนั้นได้นำมาสู่การรวบรวมและพิสูจน์ทราบเพื่อขยายผล ยืนยันว่า จะเปิดปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งในหลายพื้นที่ แต่ขออุบไว้ก่อน
