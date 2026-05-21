"นพ.วรวิทย์" ผอ.รพ.อุ้มผาง รับรางวัล United Arab Emirates Health Foundation Prize ปี 2026

เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ระบุว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 79 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเสียงปรบมือดังกึกก้องเพื่อเป็นเกียรติแก่ นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง ผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ United Arab Emirates Health Foundation Prize ประจำปี 2026 จากองค์การอนามัยโลก (WHO)
รางวัลนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แต่คือประจักษ์พยานแห่งความมุ่งมั่นตลอดหลายสิบปีของหมอไทยคนหนึ่ง ที่เลือกจะหันหลังให้ความสะดวกสบายในเมืองใหญ่ แล้วก้าวเดินเข้าสู่พื้นที่สีเทาขอบตะเข็บชายแดน เพื่อโอบอุ้มกลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุด ทั้งผู้พลัดถิ่น คนไร้สัญชาติ และผู้ยากไร้ข้ามพรมแดนที่ไม่มีใครมองเห็น ระบบสาธารณสุขที่ดี ไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพียงเพราะเขาไม่มีเอกสารแสดงตัวตน
นอกจากนี้ แสงประทีปแห่งอุ้มผาง ท่ามกลางหุบเขาสลับซับซ้อนและเส้นทางอันคดเคี้ยวของอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ที่ห่างไกลความเจริญ มีโรงพยาบาลเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพิงสุดท้ายของชีวิตผู้คนมากมาย และที่นั่นมีนายแพทย์คนหนึ่งที่อุทิศทั้งชีวิตและลมหายใจเพื่อพิสูจน์ว่า คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ไม่ควรถูกพรากไปเพียงเพราะคำว่าไร้สัญชาติ
