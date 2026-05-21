ฝากขัง! "ไพศาล" ผู้ต้องหาอ้างเป็นอาจารย์แก้กรรมลวงเหยื่อกระทำชำเรา พร้อมค้านประกัน

วันนี้ (21 พ.ค.) พนักงานสอบสวน กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม (กก.4 บก.ป.) นำตัว นายไพศาล อายุ 62 ปี หรือ อาจารย์แก้กรรม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา ข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา และ พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี เพื่อการอนาจาร ไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรก
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้ระบุท้ายคำร้องฝากขัง คัดค้านการประกันตัว เนื่องจากกลัวว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และเกรงว่าจะหลบหนี รวมถึงยังเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง และเป็นที่สนใจของสังคม
