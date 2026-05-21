ปคบ.ร่วม อย.ทลายแหล่งเก็บยา-เครื่องมือแพทย์เถื่อนย่านลาดพร้าว ยึดของกลางมูลค่ากว่า 4 ล.

พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง อนุสรา บัวแดง สว.กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดปฏิบัติการทลายแหล่งจัดเก็บและจำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์ออนไลน์ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ตรวจยึดของกลางได้รวม 67 รายการ จำนวนกว่า 777 ชิ้น มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท หลังจาก อย. ร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ช่วยสืบสวนแหล่งจำหน่ายยาสำหรับฉีดเสริมความงามที่ไม่มีทะเบียน เช่น โบท็อกซ์ และยาชา ซึ่งหากนำไปฉีดเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า อาจไม่เกิดผลตามต้องการ อีกทั้งเสี่ยงต่อการแพ้หรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้บริการ
