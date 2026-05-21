รมว.ศธ.แจงทบทวนโครงการใหญ่วงเงินกว่า 3.7 หมื่น ล. ไม่เกี่ยวข้องการเมือง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีมีสัญญาณการทบทวนโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ หลังมีกระแสตรวจสอบโครงการ Skill/Credit Portfolio ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) วงเงิน 5.4 พันล้านบาท และการให้ดึงรายละเอียดโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 โครงการ วงเงินรวมกว่า 37,000 ล้านบาท มาพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมเพิ่มเติม ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง ว่า การดำเนินการดังกล่าว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง หรือเป็นการตรวจสอบโครงการของพรรคการเมืองใดเป็นพิเศษ เนื่องจาก ศธ.มีหลายพรรคการเมืองเข้ามาร่วมกำกับดูแล และมองว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องทบทวนโครงการต่างๆ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเฉพาะโครงการที่ยังมีงบประมาณคงเหลือในปีงบประมาณ 2569