ศธ.ร่วม TikTok เสริมทักษะดิจิทัล-เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดรับยุคใหม่

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับ บริษัท TikTok ประเทศไทย ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงความร่วมมือทั้งที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต โดยมีประเด็นสำคัญครอบคลุมการส่งเสริมทักษะดิจิทัล การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดรับกับโลกยุคใหม่ ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการหารือด้านอาชีวศึกษา เพื่อสร้างทักษะและโอกาสทางอาชีพใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตคอนเทนต์และวิดีโอสั้น ซึ่งเป็นทักษะที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการสื่อสารและตลาดแรงงานปัจจุบัน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การยกระดับทักษะใหม่ให้กับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศธ.จะขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คอนเทนต์ของกระทรวงศึกษาธิการผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK และการเตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้านการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
