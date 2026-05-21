รมช.กษ.ลงพื้นที่เชียงใหม่เกาะติด 3 ประเด็นหลัก เร่งงบฯ สร้างอ่างเก็บน้ำ - ยกระดับ อกม.

น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมวางแผนกับชลประทานเตรียมวางแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ผลักดันนำนวัตกรรมเพิ่มความสามารถสู่เกษตรมูลค่าสูง ติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และพบปะเกษตรพื้นที่อำเภอดอยเต้าและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้เน้นติดตามใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.การเร่งรัดของบประมาณก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน จากเดิมที่กำหนดในปี 2572 ให้สามารถดำเนินการได้ภายในปี 2571 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน 2.การปรับรูปแบบการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สามารถเข้าถึงง่าย ใกล้ชิดกับประชาชน และรับฟังปัญหาของเกษตรกรไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และ 3.ยกระดับอาสาเกษตรหมู่บ้านหรือ อกม. ให้ได้รับค่าตอบแทนหรือสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลเกษตรกรในพื้นที่
ทั้งนี้ หวังจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่บริการประชาชนแบบครบวงจร ทั้งด้านแหล่งน้ำ มุ่งพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง จากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ด้วยจังหวัดเชียงใหม่เองมีภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาวที่สามารถสร้างมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด อย่างไรก็ตามพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
