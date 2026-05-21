หลายประเทศเรียกทูตอิสราเอลเข้าพบ ประณามการดูหมิ่นนักเคลื่อนไหว

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ว่า ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งอิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และแคนาดา เรียกตัวเอกอัครราชทูตอิสราเอลเข้าพบ เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการปฏิบัติของอิสราเอลต่อนักเคลื่อนไหวกองเรือบรรทุกความช่วยเหลือสำหรับฉนวนกาซาที่ถูกลักพาตัว
การประณามดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นาน หลังนายอิตามาร์ เบน-กวีร์ รมว.ความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอล เผยแพร่คลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เขากำลังเยาะเย้ยกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่นั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นโดยถูกมัดมือ
ทั้งนี้ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ ที่ผู้ประท้วงเหล่านี้ รวมถึงพลเมืองชาวอิตาลีจำนวนมาก ต้องเผชิญกับการปฏิบัติที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขา
