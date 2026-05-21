ปลัดคลังยันใช้เงิน พ.ร.ก.กู้เงินฯ จ่ายให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผิดวัตถุประสงค์

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านระบุว่าการใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินฯ กับการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วน 300 บาท ไม่ได้ เนื่องจากต้องใช้เงินจากกองทุนประชารัฐฯ นั้น ไม่เป็นความจริง เพราะการออกพระราชกำหนดกู้เงินฯ ระบุไว้ชัดเจนว่า สามารถนำไปช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและช่วยการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งการใช้เงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้เข้ากับเกณฑ์ดังกล่าว จึงสามารถใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ ได้ทั้งหมด
ทั้้งนี้ เป็นการบริหารการเงินการคลังของประเทศ ที่เงินมีอยู่จำกัด จึงจำเป็นต้องออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท เพราะแหล่งเงินของประเทศที่มีอยู่จาก 3 ส่วน มีไม่เพียงพอ ได้แก่ งบกลางปีงบประมาณ 2569 เหลือ 2 หมื่นล้านบาท, ทุนสำรองตามพระราชบัญญัติงบประมาณฯ หากมีรายได้ไม่เพียงพอจะสามารถกู้เงินได้อีก 5 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาใช้จ่าย และ พ.ร.บ. โอนงบประมาณปี 2569 ซึ่งอาจจะได้ไม่ถึง 2 หมื่นล้านบาท เมื่อรวมทั้ง 3 ส่วนแล้ว พบว่ายังไม่เพียงพอกับโครงการต่างๆ ที่ส่วนราชการเสนอขอมายังสำนักงบประมาณที่มีสูงถึง 1.4 แสนล้านบาท ซึ่งมีทั้งโครงการเพื่อความมั่นคงด้านชายแดน และโครงการเกี่ยวกับภัยพิบัติ ฯลฯ โดยโครงการเหล่านี้ไม่เข้ากับหลักเกณฑ์การใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินฯ มีเพียงโครงการเดียว คือสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 300 บาท ที่เข้ากับหลักเกณฑ์ของพ.ร.ก.กู้เงินฯ ดังกล่าว จึงโยกโครงการส่วนนี้มาใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินฯ แทน เพื่อลดภาระงบประมาณ และเพิ่มช่องว่างให้สำนักงบประมาณจัดสรรโครงการอื่นที่รออยู่ซึ่งไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ได้
อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า การใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ จ่ายให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผิดวัตถุประสงค์ และเป็นโครงการเดียวที่อยู่ระหว่างรอคิวขอใช้งบที่เข้าเงื่อนไขการใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน เห็นว่าเมื่อต้องการเพิ่มให้อีก 700 บาทแล้ว ทำไมจะจ่ายในส่วน 300 บาทไม่ได้ ทั้งๆ ที่เป็นช่องทางการลดภาระได้ถึง 1.88 หมื่นล้านบาท สำหรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในรอบใหม่ จะทบทวนเกณฑ์ใหม่ให้เสร็จภายใน 2 เดือนแรก
