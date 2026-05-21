xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 7 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 70,850 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.38 น. (ครั้งที่ 7) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 69,850.00 บาท ขายออก 70,050.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 68,447.40 บาท ขายออก 70,850.00 บาท