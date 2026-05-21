สหรัฐฯ วิเคราะห์แนวโน้มการตอบโต้ของคิวบา หากเปิดปฏิบัติการทางทหาร

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ว่า ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลวอชิงตัน กำลังวิเคราะห์แนวโน้มการตอบโต้ของคิวบา หากสหรัฐฯ เปิดฉากใช้มาตรการทางทหารกับคิวบา
ทั้งนี้ ประชาคมข่าวกรองสหรัฐฯ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กำลังประเมินสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการติดตามเส้นทางของเรือยูนิเวอร์ซัล ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันติดธงรัสเซียที่รัฐบาลวอชิงตันคว่ำบาตร และกำลังมุ่งหน้าไปยังคิวบา
