ค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ เช้านี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ภาพรวมอากาศดีมาก

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 18.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยค่ามาตรฐานอยู่ที่ 37.5 มคก./ลบ.ม. ถือว่าภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1 เขตลาดกระบัง 25.7 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางคอแหลม 25.5 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางนา 22.9 มคก./ลบ.ม.
4 เขตราษฎร์บูรณะ 22.6 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 22.2 มคก./ลบ.ม.
6 เขตปทุมวัน 22.2 มคก./ลบ.ม.
7 เขตสัมพันธวงศ์ 21.7 มคก./ลบ.ม.
8 เขตหนองแขม 21 มคก./ลบ.ม.
9 เขตยานนาวา 20.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตคันนายาว 20.8 มคก./ลบ.ม.
11 เขตสาทร 20.3 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางกอกใหญ่ 20.2 มคก./ลบ.ม.
