ผู้นำจีนเตรียมเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการ คาดภายในต้น มิ.ย.นี้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ว่า สำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้ รายงานโดยอ้างเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูง ว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีน เตรียมเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการอย่างเร็วที่สุด ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กับเกาหลีเหนือ
ทั้งนี้ เกาหลีใต้คาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่การเยือนของผู้นำจีน จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายนนี้
