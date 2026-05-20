ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ Six Man Team ประจำปี 69

วันนี้ (20 พ.ค.) พล.ต.ต.สุจริต ปาณเล็ก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ Six Man Team (Basic S.W.A.T.) ประจำปี 2569 ที่สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
การฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะและความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เหตุทะเลาะวิวาทรุนแรง เหตุคนคลุ้มคลั่ง ผู้ป่วยจิตเวช หรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งเน้นให้ตำรวจสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
การฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะและความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เหตุทะเลาะวิวาทรุนแรง เหตุคนคลุ้มคลั่ง ผู้ป่วยจิตเวช หรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งเน้นให้ตำรวจสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น