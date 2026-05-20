เพิกถอน! 4 บริษัทธุรกิจนำเที่ยวที่เกาะสมุย หลังพบพฤติกรรมเป็นนอมินีชาวต่างชาติ

นายปาฐกรณ์ แก้วมรกต นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 1 เปิดเผยว่า ได้ลงนามเพิกถอนใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวอีก 4 บริษัท ในพื้นที่เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี หลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 12 แห่ง เนื่องจากมีเหตุต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายอาจใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง เป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
จากการตรวจสอบ พบผู้ประกอบการ 4 ราย มีพฤติกรรมดำเนินกิจกรรมธุรกิจนำเที่ยวโดยชาวต่างชาติ และเมื่อตรวจสอบกรรมการบริษัทก็พบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ บริษัทนำเที่ยวจะต้องเป็นกิจการที่มีคนไทยเป็นกรรมการมากกว่าชาวต่างชาติจำนวน 2 ใน 3 โดย 1 ในบริษัท ที่ดำเนินการเพิกถอนมีชาวอิสราเอลเป็นกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยทำการประกอบธุรกิจนำเที่ยวเจ็ตสกี ส่วนอีก 3 บริษัท ในการลงพื้นที่พบว่าที่ตั้งกิจการ ไม่มีการเปิดให้บริการ คาดว่าผู้ขออนุญาตใช้สถานที่อื่นผู้ประกอบการในการตรวจสอบกรรมการบริษัทก็ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการบริษัทภายหลังได้รับใบอนุญาตแล้ว ทำให้ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ 2551 มาตรา 17 (1) ที่กำหนดกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง ต้องมีสัญชาติไทย
ภายหลังการเพิกถอนใบอนุญาต จะได้ขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์กรรมการบริษัท จำนวน 7 ราย เป็นคนไทย 3 ราย ชาวต่างชาติ 4 ราย คือ อิสราเอล ฝรั่งเศส เบลเยียมและอิตาลี จะไม่สามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ภายในกำหนด 5 ปี และจะนำส่งรายชื่อบริษัทนำเที่ยวทั้ง 4 บริษัท ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการใช้นอมินีชาวไทยจัดตั้งบริษัทนิติบุคคล
